Наталья Фриске показала грудь после пластической операции
Наталья Фриске заявила, что испытывает восторг после операции на груди
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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Она активно преображается, чтобы уже этим летом чувствовать себя звездой на пляже.
Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья рассказала поклонникам, как чувствует себя после перенесенных пластических операций. И показала, как теперь выглядит.
В апреле блогер сообщила, что решилась на преображение, но вмешательство оказалось нетипичным. Молодая мама не увеличила грудь, а уменьшила ее, а также ушила апоневроз, то есть избавилась от диастаза (расхождения мышц живота).
Реабилитация после операций еще не завершена, но Фриске уже в восторге от результата. Она довольна обновленным телом и с нетерпением ждет пляжного сезона и возможности покрасоваться в купальнике.
Отвечая на вопросы подписчиков в личном блоге, Наталья отметила, что чувствует себя отлично, несмотря на отголоски хирургического вмешательства — чувствительность тканей и незначительные болевые ощущения.
«Даже не поняла, что сделала операцию. Сейчас грудь стала более чувствительная, и только сейчас ощущаю небольшой дискомфорт, когда белье соприкасается с кожей… А так вообще все терпимо… Легкость нереальная, я нарадоваться не могу», — поделилась Фриске.
В первые дни после операции блогер рассказывала фолловерам, что от анестезии отошла очень быстро, а благодаря обезболивающим совсем не страдала. Сравнивала свое состояние с тем, что бывает после чрезмерной нагрузки в спортзале.
Ни жуткой боли, ни скованности в движениях. Она с радостью делилась впечатлениями и благодарила врачей, которые помогли решить ее проблемы.
Наталья Фриске воспитывает маленькую дочку Луну. От отношений с ее биологическим отцом отказалась еще на этапе беременности.
Долгожданный ребенок стал отдушиной всей семьи, в том числе потому, что с сыном Жанны Фриске Платоном им запрещает общаться его отец Дмитрий Шепелев.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Фриске решила устроить личную жизнь и найти достойного партнера для воспитания Луны.
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