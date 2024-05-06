Наталья Фриске показала грудь после пластической операции

Она активно преображается, чтобы уже этим летом чувствовать себя звездой на пляже.

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья рассказала поклонникам, как чувствует себя после перенесенных пластических операций. И показала, как теперь выглядит.

В апреле блогер сообщила, что решилась на преображение, но вмешательство оказалось нетипичным. Молодая мама не увеличила грудь, а уменьшила ее, а также ушила апоневроз, то есть избавилась от диастаза (расхождения мышц живота).

Реабилитация после операций еще не завершена, но Фриске уже в восторге от результата. Она довольна обновленным телом и с нетерпением ждет пляжного сезона и возможности покрасоваться в купальнике.

Отвечая на вопросы подписчиков в личном блоге, Наталья отметила, что чувствует себя отлично, несмотря на отголоски хирургического вмешательства — чувствительность тканей и незначительные болевые ощущения.

Фриске избавилась от диастаза и лишних объемов в груди. Instagram* / friske_natalia

«Даже не поняла, что сделала операцию. Сейчас грудь стала более чувствительная, и только сейчас ощущаю небольшой дискомфорт, когда белье соприкасается с кожей… А так вообще все терпимо… Легкость нереальная, я нарадоваться не могу», — поделилась Фриске.

В первые дни после операции блогер рассказывала фолловерам, что от анестезии отошла очень быстро, а благодаря обезболивающим совсем не страдала. Сравнивала свое состояние с тем, что бывает после чрезмерной нагрузки в спортзале.

Ни жуткой боли, ни скованности в движениях. Она с радостью делилась впечатлениями и благодарила врачей, которые помогли решить ее проблемы.

Наталья Фриске воспитывает маленькую дочку Луну. От отношений с ее биологическим отцом отказалась еще на этапе беременности.

Долгожданный ребенок стал отдушиной всей семьи, в том числе потому, что с сыном Жанны Фриске Платоном им запрещает общаться его отец Дмитрий Шепелев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Фриске решила устроить личную жизнь и найти достойного партнера для воспитания Луны.

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