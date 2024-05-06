Наталья Фриске показала грудь после пластической операции

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

Наталья Фриске заявила, что испытывает восторг после операции на груди

Наталья Фриске показала грудь после пластической операции

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Она активно преображается, чтобы уже этим летом чувствовать себя звездой на пляже.

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья рассказала поклонникам, как чувствует себя после перенесенных пластических операций. И показала, как теперь выглядит.

В апреле блогер сообщила, что решилась на преображение, но вмешательство оказалось нетипичным. Молодая мама не увеличила грудь, а уменьшила ее, а также ушила апоневроз, то есть избавилась от диастаза (расхождения мышц живота).

Реабилитация после операций еще не завершена, но Фриске уже в восторге от результата. Она довольна обновленным телом и с нетерпением ждет пляжного сезона и возможности покрасоваться в купальнике.

Отвечая на вопросы подписчиков в личном блоге, Наталья отметила, что чувствует себя отлично, несмотря на отголоски хирургического вмешательства — чувствительность тканей и незначительные болевые ощущения.

Фриске избавилась от диастаза и лишних объемов в груди. Instagram* / friske_natalia

«Даже не поняла, что сделала операцию. Сейчас грудь стала более чувствительная, и только сейчас ощущаю небольшой дискомфорт, когда белье соприкасается с кожей… А так вообще все терпимо… Легкость нереальная, я нарадоваться не могу», — поделилась Фриске.

В первые дни после операции блогер рассказывала фолловерам, что от анестезии отошла очень быстро, а благодаря обезболивающим совсем не страдала. Сравнивала свое состояние с тем, что бывает после чрезмерной нагрузки в спортзале.

Ни жуткой боли, ни скованности в движениях. Она с радостью делилась впечатлениями и благодарила врачей, которые помогли решить ее проблемы.

Наталья Фриске воспитывает маленькую дочку Луну. От отношений с ее биологическим отцом отказалась еще на этапе беременности

Долгожданный ребенок стал отдушиной всей семьи, в том числе потому, что с сыном Жанны Фриске Платоном им запрещает общаться его отец Дмитрий Шепелев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Фриске решила устроить личную жизнь и найти достойного партнера для воспитания Луны.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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