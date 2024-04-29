Сестра покойной Жанны Фриске решила найти своей дочери нового отца

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 402 0

Звездная мать-одиночка называет биологического отца малышки донором, не больше, продолжая ждать достойного кандидата.

Сестра покойной Жанны Фриске решила найти своей дочери нового отца

Фото: Instagram* / friske_natalia

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Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья работает практически круглосуточно, чтобы иметь деньги на содержание дочери Луны. Она не любит просить помощи, и уж тем более не собирается обращаться за поддержкой к отцу ребенка. При этом мужчина регулярно напоминает о себе. Так, на этот раз он позвонил и заговорил о своих правах.

Наталья Фриске стала гостем в шоу Леры Кудрявцевой на федеральном канале и раскрыла часть личных тайн. Она привела в студию и Луну. Телеведущая с готовностью защебетала с малышкой, но нее тут-то было. Внимание девочка не оценила, застеснялась и отказалась отвечать на вопросы.

Обсуждался в программе и отец крошки, бывший возлюбленный Натальи, которого теперь она называет не иначе как «просто донор». Он снова напомнил о себе, попросил встречи с дочкой, но не пробудил в своей экс и капли сочувствия. Партнером Наталья этого мужчину не видит, общения нет, а вообще она давно о нем забыла и приступила к поиску нового кавалера. Молодая мама ждет нормальных и спокойных отношений. На прошлого спутника она положиться не могла. Более того, себя чувствовала его мамочкой.

«Мы договорились, что ребенок будет на мне, он никак не будет участвовать в жизни. Я не хочу второго белоруса в семье. Я сначала давала ему шанс и возможность», — так объяснила свой подход Фриске, отвечая на вопрос Кудрявцевой, желает ли она Луне папиной заботы

Как отметила Наталья, ей нужно только время, чтобы выбрать достойного партнера. А пока она только трудится на благо Луны. Фриске зарабатывает минимум 200 тысяч рублей в месяц, По словам Натальи, они Ведущая тут же поинтересовалась, есть ли уже сейчас претенденты и, похоже, попала в точку. Однако смущенная звездная гостья отказалась называть имена.

Ранее 5-tv.ru писал об операции, которую перенесла Наталья Фриске.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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