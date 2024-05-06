«Чайная диета»: эксперт развела миф о похудении благодаря одному напитку

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 17 0

Диетолог Лазуренко: чай поможет похудеть только вместе с правильным питанием

«Чайная диета»: эксперт развела миф о похудении благодаря одному напитку

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

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В борьбе за идеальную фигуру следует придерживаться важных принципов.

Желая похудеть люди ищут различные способы достижения результата: садятся на специальные диеты, исключают какие-то продукты из своего рациона или едят что-то одно. Диетолог Наталья Лазуренко рассказала в беседе с NEWS.ru, что несмотря на стереотипы, питье одного чая не уменьшит количества жира в теле.

«Чай — уникальный продукт в нашем рационе, но сам он как элемент пития не влияет на объем жировой клетки и никаким образом не способствует снижению веса. Если и существует чайная диета, то это миф и развод доверчивых страдальцев с избыточным весом», — отметила Лазуренко.

По словам диетолога, избавиться от лишнего веса получится только благодаря физическим нагрузкам и сбалансированному рациону питания, в котором правильно будет использован чай. В этом напитке, помимо полезных витаминов, содержатся вещества, влияющие на общий метаболизм, а также на углеводный и жировой обмен, что помогает при снижении веса.

Кроме того, в чае находятся катехины и полефинолы, что помогает выводить токсичные продукты из организма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты нужно исключить из рациона во время похудения.

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