Запретный список: от чего необходимо отказаться на время похудения

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 78 0

Эндокринолог Русанов: при похудении необходимо соблюдать дефицит калорий

Запретный список: от чего необходимо отказаться на время похудения

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Maximilian Koch

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При сбросе веса важно соблюдать диету. Какие продукты нужно исключить из рациона в первую очередь?

Некоторые продукты, безусловно, сильно влияют на фигуру. Тем более, определенная пища может откладываться в лишние килограммы. Что стоит исключить из повседневного рациона на время похудения, рассказал URA.RU врач-эндокринолог Арсений Русанов.

Он отметил, что важнейшим аспектом эффективного сбрасывания веса является поддержание дефицита калорий. Так, лучше не употреблять продукты с высоким энергетическим содержанием. Стоит контролировать потребление таких продуктов как: сдобная выпечка, кондитерские изделия, майонез, сливочное масло, фаст-фуд, газированные напитки, хлеб и макаронные изделия.

Обратить свое внимание, наоборот, лучше на свежие овощи, цельнозерновые продукты, мясо птицы и морепродукты.

Специалист посоветовал не только следить за пищей, которую вы употребляете, но и за ее количеством. Попробуйте использовать тарелку диаметром около 20 сантиметров. Одну половину стоит выделить под овощи, четверть — для белковой пищи и еще четверть — для гарнира.

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