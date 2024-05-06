Советы для дачников: когда и как нужно сажать черную смородину

Важно следить за сохранностью веток и предотвращать появление вредителей.

Черная смородина любима многими садоводами не только за вкус плодов и обилие урожая, но и за простоту в уходе. URA.RU сообщили о самых главных секретах и о том, как правильно вырастить черную смородину.

Наилучшее время посадки для Средней полосы России — с середины сентября до середины октября. В холодных местах, как Сибирь и Урал, подойдет период в первой половине сентября, чтобы весной были ростки. В Южных регионах, где тепло наступает довольно рано, ориентироваться следует на весь октябрь.

Для черной смородины также хорошо подойдет весна.

Есть несколько способов посадки: вертикальный, классический и веерный. В первом варианте нужно выкопать траншею глубиной 20 сантиметров и шириной в 15, добавить удобрения и вставить черенки в заранее подготовленные отверстия в черной пленке. В классическом варианте советуют приготовить лунки диаметром и глубиной в 40 сантиметров, оставшуюся кучку земли смешать с перегноем и часть уложить в лунку, другую оставить для мульчирования корней. Последний способ отличается тем, что в траншею глубиной в 40 сантиметров сажают ветви, привязывая их к шпалерам. Форма готового куста должна походить на раскрытый веер.

Для хорошего роста у черной смородины должно быть достаточно пространства, чтобы хорошо циркулировал воздух. Уборка опавшей листвы поможет предотвратить распространение инфекций.

Растение необходимо опрыскивать, обрабатывать от вредителей и как можно чаще следить состоянием. Если кустарник все же поражен болезнями, то можно лечить специализированными химическими препаратами, предназначенными для конкретной проблемы.

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