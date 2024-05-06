Киркоров покоряет новые горизонты: певец снимется в главной роли полнометражки

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 1 423 0

Филипп Киркоров снимется в главной роли полнометражного кино

Киркоров покоряет новые горизонты: певец снимется в главной роли полнометражки

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Личность его напарника остается в тайне.

Певец Филипп Киркоров рассказал, что снимется в главной роли полнометражного кино. Секретом он поделился в одном из ток-шоу.

Он не рассказал никаких подробностей, но сумел заинтриговать публику. Артист сообщил только, что съемки начнутся летом, а личность своего напарника он оставит в тайне, для сохранения сюрприза.

«Это кино. Большой метр… Я не режиссер, я… исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли — не скажу, кто. Но для вас это будет неожиданным сюрпризом», — поделилась звезда.

Не так давно Киркоров отметил 57-летие в компании самых близких людей. Он рассказал, что не хочет шумной вечеринки, так как дата его празднества выпадает на день смерти матери и 40 дней с момента трагедии в «Крокус Сити Холле».

Артиста все чаще стали замечать в несвойственных ему спокойных нарядах. После казуса с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой, певца будто бы подменили. На различных шоу он старается вести себя сдержаннее и создавать хороший образ. Срывается Киркоров только тогда, когда поднимается тема конфликта с Любовью Успенской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров унизил Успенскую в эфире шоу.

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Киркоров покоряет новые горизонты: певец снимется в главной роли полнометражки

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