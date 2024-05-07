Секреты косметологов: как избавиться от колец Венеры на шее

Ухаживать за кожей в этой зоне надо начинать еще до 30 лет.

Зона шеи и декольте — вот что часто выдает возраст. О том, что способствует появлению некрасивых морщин в этой области тела, изданию «Страсти» рассказала косметолог-эстетист Наталья Рябинова.

Кожа на шее и зоне декольте является самой тонкой, потому больше другой подвержена преждевременному старению. Морщины и заломы в этой области могут появиться в достаточно раннем возрасте из-за маленького процента содержания коллагена.

Основными причинами ухудшения внешнего вида этих областей является отсутствие ухода за ними или слишком поздний возраст для начала применения косметических средств. Кожу шеи и декольте необходимо начинать увлажнять еще до достижения 30 лет.

Неправильная осанка также способна создавать заломы, которые называют кольцами Венеры. Специалисты именуют эту проблемы «техношеей», так как чаще всего люди неправильно сидят именно во время использования гаджетов.

«Избежать горизонтальных колец Венеры поможет работа над осанкой и гимнастика. Также важно держать смартфоны перед глазами», — дала совет Рябинова.

Эксперт также порекомендовала делать массаж и улучшать работу лимфотока.

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