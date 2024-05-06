«Народные методы бессильны»: как избавиться от второго подбородка

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 21 0

Косметолог Щелокова: народные средства не помогут убрать второй подбородок

«Народные методы бессильны»: как избавиться от второго подбородка

Фото: www.globallookpress.com / Fotodesign Märzinger / CHROMORAN

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Актуальный для многих людей вопрос.

Врач-косметолог Елена Щелокова сообщила, что каждая вторая женщина старше 40 лет приходит к косметологу с просьбой помочь избавиться от второго подбородка. Об этом пишет Lenta.ru.

По словам эксперта, его появление связано с разными причинами, такими как излишний вес, возраст, плохая осанка или отсутствие нескольких зубов. И решить данную проблему с помощью обычных уходовых средств невозможно.

«Народные методы и уходовые процедуры, к сожалению, в борьбе со вторым подбородком бессильны. Ни ручной массаж, ни роллер, ни иные физические манипуляции не влияют на процессы, приводящие к его формированию, а значит, не могут его эффективно скорректировать», — отмечает косметолог.

В борьбе с данной проблемой поможет сочетание аппаратных и инъекционных методик, а иногда и нитевой лифтинг. В случае, если второй подбородок появился из-за лишнего веса, пациенту следует пересмотреть свое питание.

Щелокова добавила, что процедуры для укрепления кожи шеи и лечение с помощью липолитиков также показывают свою эффективность в борьбе с проблемой.

Однако в запущенных случаях необходимо применять нитевые техники или пластическую хирургию. А после вмешательства следует продолжать лечение у врача для сохранения эффекта.

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