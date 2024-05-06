«Принципиальные оценки»: МИД РФ назвал причину вызова посла Франции

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Посол Франции был вызван в МИД РФ из-за деструктивной линии Парижа

«Принципиальные оценки»: МИД РФ назвал причину вызова посла Франции

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Данные последнее время все больше говорят о растущей вовлеченности Пятой республики в конфликт на Украине.

На фоне громких высказываний французских политиков, в частности президента Эммануэля Макрона, посол страны в Москве был вызван в здание МИД РФ. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте российского ведомства.

«С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта», — указано в публикации.

В министерстве также отметили, что последнее время поступает все больше информации о возрастающей роли Пятой республики в конфликте на Украине. В МИД РФ подчеркнули, что цели СВО будут достигнуты, несмотря на заявления французских властей, которые пытаются внести «стратегическую неопределенность» для России.

Посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в здание МИД РФ днем в понедельник, 6 мая. Внутри он находился на протяжении 40 минут. Здание он покинул, не став отвечать на вопросы журналистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия выступила против отправки войск НАТО на Украину.

Тема:
Спецоперация
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