«Речь пойдет о Третьей мировой»: Венгрия выступила против отправки войск НАТО на Украину

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Петер Сийярто: ввод войск НАТО на Украину приведет к Третьей мировой войне

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Маркив; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Планы альянса учредить фонд поддержки Киева на 100 миллиардов долларов в Будапеште назвали безумием.

В Будапеште обеспокоены заявлениями Эммануэля Макрона об отправке на Украину французских сил. . В интервью французскому телевидению министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что если президент Пятой республики или другой европейский лидер пойдет на этот шаг, последствия будут необратимыми.

«Если европейские или американские солдаты ступят на украинскую территорию, это будет означать, что мы переступили красную черту в рамках НАТО. Если страна-член альянса отправит военных на Украину, это уже будет прямая конфронтация между НАТО и Россией, и речь пойдет о Третьей мировой войне», — заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто также выразил обеспокоенность заявлениями некоторых стран о возможности применения ядерного оружия. Планы генсека НАТО учредить фонд поддержки Киева на 100 миллиардов долларов Сийярто назвал безумием.

Ранее 5-tv.ru писал, как закончится карьера главкома ВСУ Сырского.

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