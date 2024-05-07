«Лечу домой»: Виктория Боня покидает Россию

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 17 0

Виктория Боня заявила, что уезжает из России в Монако

«Лечу домой»: Виктория Боня покидает Россию

Фото: Instagram* / victoriabonya

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Спустя семь месяцев ожидания блогеру дали шенгенскую визу.

Блогер и модель Виктория Боня покидает Россию. Об этом знаменитость рассказала в своих социальных сетях.

Спустя семь месяцев ожидания блогеру дали шенгенскую визу. Теперь она сможет уехать на постоянное место жительства в Европу.

«Мне наконец-то дали визу, и я скоро лечу домой в Монако», — похвасталась Боня.

Она не стала скрывать своей радости и не смогла не поделиться «шикарной новостью» с подписчиками.

Стоит отметить, что только недавно знаменитость рассказывала, как ее дочери Анджелине нравится в Москве, и говорила о планах остаться в России. Однако сейчас блогер пакует чемоданы и мечтает побыстрее уехать из страны.

Известно, что модель испытывала трудности в получении вида на жительство в Монако. В начале осени звезда не успела вовремя оформить новое разрешение. В результате ей закрыли въезд в страну. Виктории пришлось долго отстаивать свои права в консульстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня продает свои услуги на Каннском фестивале.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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