«Со мной — цена в два раза больше»: Боня продает свои услуги на Каннском фестивале
Виктория Боня начала продавать свои услуги на Каннском фестивале
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Модель решила подзаработать. Но как именно?
Модель и блогер Виктория Боня, кажется, решила подзаработать. Она начала продавать билеты на Каннский фестиваль, который откроется уже 14 мая. В социальной сети выпускница «Дома-2» рассказала, за сколько и на каких условиях.
Известно, что попасть на мероприятие можно просто по билету. Но Боня с пеной у рта доказывала, что она туда проходит бесплатно. В первый раз — как аккредитованная сотрудница радиостанции, а в последующие разы по знакомствам. На днях она уверила публику, что может организовать то же самое любому. Цена — всего три миллиона рублей.
«Я могу все устроить — от трех миллионов рублей. Это билет, машина, которая вас привезет туда. А если есть желание пойти со мной, то цена в два раза больше. Я могу достать вам платье, могу вас сводить на фестиваль. Если захотите, чтобы о вас написала иностранная пресса — все возможно, если у вас на это есть бюджет», — заявила Боня.
Но у интернет-пользователей сразу возник вопрос — как сама Боня попадет на мероприятие, ведь еще недавно она рассказывала, что лишилась вида на жительство в Монако. И в ближайшее время ей путь в страну закрыт, сейчас она проживает в Москве.
К слову, в прошлом году поход Бони на Каннский фестиваль обернулся неприятным инцидентом. Тогда она заявилась в пышном платье, которое было украшено зелеными перьями и сверкающими камнями. Наряд Бони напомнил поклонникам птицу из-за длинных рукавов в виде крыльев. Ими она так долго размахивала перед папарацци, что один из сотрудников фестиваля попытался увести диву с красной дорожки, торопливо бегая вокруг нее. А в 2022 году знаменитость и вовсе попросили покинуть мероприятие. Поводом стала «политическая акция».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какую сомнительную процедуру Виктория Боня отправила свою дочь.
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