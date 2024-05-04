«Со мной — цена в два раза больше»: Боня продает свои услуги на Каннском фестивале

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 130 0

Виктория Боня начала продавать свои услуги на Каннском фестивале

«Со мной — цена в два раза больше»: Боня продает свои услуги на Каннском фестивале

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль

Модель решила подзаработать. Но как именно?

Модель и блогер Виктория Боня, кажется, решила подзаработать. Она начала продавать билеты на Каннский фестиваль, который откроется уже 14 мая. В социальной сети выпускница «Дома-2» рассказала, за сколько и на каких условиях.

Известно, что попасть на мероприятие можно просто по билету. Но Боня с пеной у рта доказывала, что она туда проходит бесплатно. В первый раз — как аккредитованная сотрудница радиостанции, а в последующие разы по знакомствам. На днях она уверила публику, что может организовать то же самое любому. Цена — всего три миллиона рублей.

«Я могу все устроить — от трех миллионов рублей. Это билет, машина, которая вас привезет туда. А если есть желание пойти со мной, то цена в два раза больше. Я могу достать вам платье, могу вас сводить на фестиваль. Если захотите, чтобы о вас написала иностранная пресса — все возможно, если у вас на это есть бюджет», — заявила Боня.

Но у интернет-пользователей сразу возник вопрос — как сама Боня попадет на мероприятие, ведь еще недавно она рассказывала, что лишилась вида на жительство в Монако. И в ближайшее время ей путь в страну закрыт, сейчас она проживает в Москве.

К слову, в прошлом году поход Бони на Каннский фестиваль обернулся неприятным инцидентом. Тогда она заявилась в пышном платье, которое было украшено зелеными перьями и сверкающими камнями. Наряд Бони напомнил поклонникам птицу из-за длинных рукавов в виде крыльев. Ими она так долго размахивала перед папарацци, что один из сотрудников фестиваля попытался увести диву с красной дорожки, торопливо бегая вокруг нее. А в 2022 году знаменитость и вовсе попросили покинуть мероприятие. Поводом стала «политическая акция».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какую сомнительную процедуру Виктория Боня отправила свою дочь.

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль
2 сент
Умерла актриса из «Каменской» Людмила Мелешко
28 мая
Победившая в Каннах режиссер Жюстин Трие раскритиковала правительство Франции
27 мая
Виктория Боня появилась на Каннском кинофестивале с дыркой в платье
23 мая
«Голая» дорожка: наряды Ирины Шейк и Джулии Фокс «разорвали» Канны
22 мая
Слишком долго размахивала: Боня опозорилась на красной дорожке в Каннах
22 мая
Война каблукам: Дженнифер Лоуренс шокировала зрителей в Каннах
19 мая
«Культура отмены сиюминутна»: что ждет Джонни Деппа после триумфального камбэка
18 мая
Настоящий пират: Джонни Деппа раскритиковали за «гниющие» зубы
17 мая
Как попугай: стилист раскритиковала образ Виктории Бони на Каннском фестивале
17 мая
До слез: Джонни Деппа удостоили продолжительных оваций в Каннах
+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:58
На чужой счет: можно ли вернуть деньги при ошибочном переводе
6:43
«Со мной — цена в два раза больше»: Боня продает свои услуги на Каннском фестивале
6:28
Великая суббота перед Пасхой: что категорически нельзя делать 4 мая 2024
6:24
Торговый центр горит в Хабаровске
6:10
Еще кусочек: как лишний вес в детстве влияет на взрослую жизнь человека
5:44
Держит в секрете. Трамп разработал план завершения конфликта на Украине

Сейчас читают

Арестованный в США россиянин Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео