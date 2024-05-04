Модель решила подзаработать. Но как именно?

Модель и блогер Виктория Боня, кажется, решила подзаработать. Она начала продавать билеты на Каннский фестиваль, который откроется уже 14 мая. В социальной сети выпускница «Дома-2» рассказала, за сколько и на каких условиях.

Известно, что попасть на мероприятие можно просто по билету. Но Боня с пеной у рта доказывала, что она туда проходит бесплатно. В первый раз — как аккредитованная сотрудница радиостанции, а в последующие разы по знакомствам. На днях она уверила публику, что может организовать то же самое любому. Цена — всего три миллиона рублей.

«Я могу все устроить — от трех миллионов рублей. Это билет, машина, которая вас привезет туда. А если есть желание пойти со мной, то цена в два раза больше. Я могу достать вам платье, могу вас сводить на фестиваль. Если захотите, чтобы о вас написала иностранная пресса — все возможно, если у вас на это есть бюджет», — заявила Боня.

Но у интернет-пользователей сразу возник вопрос — как сама Боня попадет на мероприятие, ведь еще недавно она рассказывала, что лишилась вида на жительство в Монако. И в ближайшее время ей путь в страну закрыт, сейчас она проживает в Москве.

К слову, в прошлом году поход Бони на Каннский фестиваль обернулся неприятным инцидентом. Тогда она заявилась в пышном платье, которое было украшено зелеными перьями и сверкающими камнями. Наряд Бони напомнил поклонникам птицу из-за длинных рукавов в виде крыльев. Ими она так долго размахивала перед папарацци, что один из сотрудников фестиваля попытался увести диву с красной дорожки, торопливо бегая вокруг нее. А в 2022 году знаменитость и вовсе попросили покинуть мероприятие. Поводом стала «политическая акция».

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