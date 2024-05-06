Американского военнослужащего задержали в России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 31 0

NBC: американского военнослужащего задержали в России

Американского военнослужащего задержали в России

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Что известно об этой ситуации?

Американский солдат был задержан на территории России в минувшие выходные. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

В страну он прибыл из Южной Кореи по личным делам, его обвиняют в краже у женщины. Официального комментария Пентагона, как и властей России, по этому поводу пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что находящийся под арестом в США россиянин Александр Винник признал свою вину по делу об отмывании девяти миллиардов долларов в рамках сделки с прокуратурой.

Его задержали по запросу Штатов в июле 2017 года, когда он отдыхал вместе с семьей в Греции. Американские власти обвиняют Винника в отмывании денег, а также в распространении вредоносного ПО с целью вымогательства.

При этом в России мужчина обвиняется в хищении более 600 тысяч рублей и в мошенничестве на сумму 750 миллионов рублей. Винник ожидает судебного решения в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии.

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Американского военнослужащего задержали в России

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