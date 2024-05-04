Арестованный в США россиянин Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 964 0

Какой срок ему грозит?

Фото, видео: SIMELA PANTZARTZI/ ТАСС; 5-tv.ru

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Находящийся под арестом в США россиянин Александр Винник признал свою вину по делу об отмывании девяти миллиардов долларов в рамках сделки с прокуратурой. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сообщил его адвокат Аркадий Бух.

«В ходе переговоров прокуратура согласилась снизить количество потенциальных жертв, согласилась ограничить долларовый ущерб потенциальный США. Мы рассчитываем получить до десяти лет, там плюс-минус пару лет, в зависимости от решения судьи», — заявила защита обвиняемого.

Бух также отметил, что на судебном заседании он постарается сделать все, чтобы срок тюремного заключения еще больше уменьшили. Аргументом может послужить и то, что Винник находится под стражей уже седьмой год.

«Это, так сказать, отдельная борьба, которой мы будем заниматься, и надеемся там получить еще какие-то дополнительные скидки», — подытожил Бух.

Россиянина задержали по запросу США в июле 2017 года, когда он отдыхал вместе с семьей в Греции. Американские власти обвиняют Винника в отмывании денег на сумму от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне несуществующую биржу криптовалют BTC-e, а также в распространении вредоносного ПО с целью вымогательства.

При этом в России мужчина обвиняется в хищении более 600 тысяч рублей и в мошенничестве на сумму 750 миллионов рублей. Винник ожидает судебного решения в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии.

Судебное заседание по делу Винника перенесли на 30 сентября. Причины переноса даты неизвестны. Мать арестованного жаловалась, что тот почти полностью потерял зрение, а также испытывает проблемы с желудком из-за пищи, которую ему дают в американской тюрьме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд в Польше приговорил россиянина к 2,5 лет по обвинению в шпионаже.

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