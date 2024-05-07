Шольц: 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам в случае ЧС

Германия готова отправить 35 тысяч военнослужащих, если их союзникам понадобится помощь в случае чрезвычайной ситуации. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с лидерами стран Прибалтики. Его слова опубликовали на сайте немецкого правительства.

«Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — заявил Шольц.

Канцлер отметил, что положение в балтийских странах по-прежнему напряженное, и Германия взяла на себя задачу защищать небо над Эстонией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пошутил о поставках дальнобойных ракет Taurus на Украину в ходе встречи с жителями в городе Люнебург в Нижней Саксонии. Он заявил о важности сохранения контроля над передаваемым вооружением.

Политик подчеркнул, что полностью доверяет Украине, но не стал бы выдавать все свое оружие.