Шольц: 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам в случае ЧС

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 7 0

Германия взяла эстонское небо под свой контроль.

Шольц: 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам в случае ЧС

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Schmidt

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Германия готова отправить 35 тысяч военнослужащих, если их союзникам понадобится помощь в случае чрезвычайной ситуации. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с лидерами стран Прибалтики. Его слова опубликовали на сайте немецкого правительства.

«Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — заявил Шольц.

Канцлер отметил, что положение в  балтийских странах по-прежнему напряженное, и Германия взяла на себя задачу защищать небо над Эстонией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пошутил о поставках дальнобойных ракет Taurus на Украину в ходе встречи с жителями в городе Люнебург в Нижней Саксонии. Он заявил о важности сохранения контроля над передаваемым вооружением.

Политик подчеркнул, что полностью доверяет Украине, но не стал бы выдавать все свое оружие.

+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.31
-0.38 98.47
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:09
Шольц: 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам в случае ЧС
23:50
Гражданин США пробрался в детскую библиотеку в Москве и начал раздеваться
23:41
«Тили-тили-тесто»: Харламов показал возлюбленную Ковальчук с обручальным кольцом
23:26
Си Цзиньпин поддержал инициативу об олимпийском перемирии на встрече с Макроном
23:12
«Народные методы бессильны»: как избавиться от второго подбородка
22:58
Дал заднюю: Макрон заявил, что Франция не ведет войну с Россией

Сейчас читают

Китай намерен завоевать Европу без боя: к визиту Си Цзиньпина
«Они этого не скрывают»: стала известна реальная цель отправки Иностранного легиона на Украину
Светлая седмица: как правильно провести первую пасхальную неделю
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео