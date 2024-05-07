Посольство России высмеяло пост центра НАСА о первом американце в космосе

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 21 0

Космическое агенство забыло про Гагарина, но зато помнит про Шепарда.

Посольство России высмеяло пост центра НАСА о первом американце в космосе

Фото: www.globallookpress.com / National Aeronautics & Space Adm

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Космический центр имени Джонсона опубликовал пост в соцсети X про «первый пилотируемый полет в космосе», который совершил американец Алан Шепард.

В публикации отмечается, что астронавт управлял кораблем Freedom 7 в рамках миссии «Меркурий-Редстоун-3». Указывается, что он совершил «первый в истории пилотируемый полет».

В посте не упомянули, что за три недели до Шепарда в космос полетел советский космонавт Юрий Гагарин. Зато об этом неопровержимом факте НАСА напомнило российское посольство в ЮАР.

«Фото первого человека в космосе (американского астронавта Алана Шепарда) в цвете. 12 апреля 1961», — говорится в посте, который сопровождает фото Гагарина.

Шепард управлял своим кораблем вручную, а именно отклонял нос капсулы в разные стороны и вращал космическое судно вдоль оси. Его полет длился 15 минут.

Выход к звездам Гагарина же был автоматическим, потому что не было необходимости переходить на ручное управление, однако такая возможность предполагалась. Центр НАСА же никаких подробностей не описывает и вводит аудиторию в заблуждение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на МКС обнаружен неубиваемый мутант.

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