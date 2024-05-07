Внезапное уведомление: Истомина раскрыла детали предложения от Смолова

Российская модель в тот момент совершенно не ожидала, что футболист выберет именно такой способ позвать ее замуж.

Модель и блогер Карина Истомина рассказала о том, как футболист Федор Смолов необычно сделал ей предложение руки и сердца. В интервью на одном популярном You-Tube-канале она призналась, что нападающий московского «Динамо» сильно ее удивил уведомлением с портала «Госуслуг».

Блогер Истомина рассказывает, что 5 апреля прошлого года они вместе со Смоловым смотрели вместе сериал, тогда она внезапно получила уведомление с «Госуслуг». Стоит упомянуть, что звезда узнала о своей беременности еще в конце марта. Будущие супруги изначально решили повременить со свадьбой — Истомина настояла, чтобы ребенок родился именно в браке.

«Там же предложение есть. И мне пришел нотификейшн, что Федор Смолов предложил вам вступить в брак», — со смехом объясняет случай Истомина.

Дальше в мае она неожиданно получила от Смолова кольцо во время прогулки в Парке Горького, он внезапно встал на одно колено и предложил модели руку и сердце, признавшись в огромной любви, — Истомина не отказала. Сама же свадьба прошла 5 июня 2023 года, которая оказалась по размаху скромной, так как блогер не любит масштабные празднества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карина Истомина отметила три года трезвости в январе 2024. Она не думала, что жизнь без психоактивных веществ может быть настолько яркой.