«Живу осознанно»: жена футболиста Смолова отметила три года трезвости

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Жена футболиста Смолова отметила три года трезвости

«Живу осознанно»: жена футболиста Смолова отметила три года трезвости

Фото: Instagram* / smolovfedor_10

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Модель Карина Истомина призналась, именно благодаря проделанной над собой работе она смогла создать крепкие и здоровые отношения и познать материнство.

Супруга футболиста Федора Смолова — Карина Истомина — отметила три года трезвости. Это стало для нее настоящим открытием, ведь раньше она не представляла, что жизнь может быть такой яркой и без психоактивных веществ.

«Три года я не употребляю психоактивные вещества. Даже по праздникам, чуть-чуть и чтобы расслабиться. Нет похмелья, блэкаутов и серотониновых ям. Не пила на встречах с друзьями, на свадьбе подруги и на своей тоже, не пила, потому что грустно или очень весело», — рассказала она в своем Telegram-канале.

Она призналась, что теперь ее жизнь стала осознанной, наполнилась счастьем и заиграла новыми красками. Ей удалось найти мужчину, с которым захотела создать семью, и даже родить ребенка.

«Не думала, что материнство — это мое и, отпустив все свои переживания и тревогу, знаю, что я — классная мама и жена», — порадовалась она.

К слову, Истомина рассказывала, что начала пить алкоголь в подростковом возрасте, а уже к 21 году у нее развилась наркозависимость. Причиной погружения в пучину деструктивного поведения стала плохая компания и дурное влияние.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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