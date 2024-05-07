Новолуние 8 мая: что принесет этот день и от чего стоит воздержаться

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 14 0

URА.RU: Новолуние 8 мая 2024 года станет намного благоприятнее обычного

Новолуние 8 мая: что принесет этот день и от чего стоит воздержаться

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Everson Bressan; 5-tv.ru

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В этом месяце фаза Луны продлится всего один день.

Уже 8 мая Луна вступит в фазу новолуния. С давних времен зарождение, как еще называют это состояние нашего спутника, считается самой загадочной частью месяца. Сайт URA.RU рассказал, что категорически нельзя делать в эти мистические дни.

Новолуние начнется уже в 06:22 утра по vосковскому времени. На месте Луны на небе будет заметно лишь темное пятно, так как спутник Земли в это время будет находиться в зоне зодиакального созвездия Тельца. Фаза продлится всего один день, и, несмотря на то, что обычно новолуние негативно влияет на самочувствие и жизнь людей, в этот раз оно наоборот принесет спокойствие и достаток.

По мнению астрологов, майская фаза лунного цикла в этом году станет наилучшим временем для решения финансовых проблем и покупки недвижимости. А вот чего точно не стоит делать, так это принимать решения подобного характера спонтанно — Телец не любит необдуманных покупок или инвестиций.

Не стоит начинать новые отношения или вступать в брак, вносить изменения в привычный рацион питания, а также пытаться изменить свою судьбу с помощью различных ритуалов — доверьтесь Вселенной, а сумбурные решения отложите на потом.

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