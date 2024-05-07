«Народ ценит мир»: Си Цзиньпин призвал не забывать о трагедии в Белграде 1999 года

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Си Цзиньпин: удары НАТО по посольству КНР в Белграде в 1999 году нельзя забывать

«Народ ценит мир»: Си Цзиньпин призвал не забывать о трагедии в Белграде 1999 года

Фото: STR / ТАСС

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В результате бомбардировок Югославии 25 лет назад погибли три китайских журналиста.

Удары НАТО по посольству Китая в Белграде в 1999 году нельзя забывать. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье для сербских СМИ.

«Сегодня исполняется 25 лет вопиющему удару НАТО по посольству Китая в Югославии, убившему трех китайских журналистов — Шао Юньхуань, Сюй Синху и его жену Чжу Ин. Этого нам нельзя забывать. Китайский народ ценит мир, но никогда не позволит такой трагической истории повториться», — написал лидер КНР.

Он добавил, что скрепленная кровью соотечественников китайско-сербская дружба сохранится, и пообещал содействовать развитию стратегического сотрудничества.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь на брифинге заявил, что народ КНР никогда не забудет варварские удары НАТО по Югославии. Он напомнил, что силы альянса под началом США незаконно, без санкции Совбеза ООН, напали на суверенное государство, погубив тысячи мирных граждан.

Войска НАТО начали бомбардировки Югославии 24 марта 1999 года. В зоне ударов 7 мая оказалось китайское посольство в Белграде. Три человека погибли, более 20 получили ранения.

Бомбардировки Югославии продолжались 78 дней. Несколькими тысячами авиавылетов Запад уничтожил югославскую военную инфраструктуру и большую часть промышленной. Бомбили в том числе зарядами с обедненным ураном. Последствия для здоровья жителей региона сказываются до сих пор в виде онкологических заболеваний. Земля и водоемы оказались заражены радиоактивными веществами. Всего в результате бомбардировок НАТО в Югославии погибли свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер КНР Си Цзиньпин отправился в большое турне по Европе, выбрав для посещения Францию, Сербию и Венгрию.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

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