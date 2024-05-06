«Испытание на прочность»: что для Европы значит визит Си Цзиньпина

Европейские страны пытались балансировать между Китаем и США.

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин накануне отправился в большое турне по Европе, выбрав для посещения Францию, Сербию и Венгрию. Что для стран значит визит председателя КНР, пишет EADaily.

Государства, куда направился китайский глава, в той или иной степени негативно относятся к послевоенному устройству мира, которое установили США. Они планируют укрепить экономические отношения с Пекином и использовать Китай в качестве «противовеса».

«Для Европы этот визит станет испытанием на прочность ее способности балансировать между Китаем и США и, без сомнения, будет расценен в Вашингтоне как не слишком заметная попытка Си Цзиньпина расколоть западных союзников», — говорится в материале.

Европа определяет Китай как «партнера по сотрудничеству, экономического конкурента и системного соперника», буквально «разрываясь» между попыткой сбалансировать экономические возможности Пекина и риски национальной безопасности для различных отраслей промышленности. Си Цзиньпин же намерен «стабилизировать» эту спорную ситуацию.

«До тех пор, пока Китай и Европа будут действовать сообща, блоковой конфронтации не произойдет, мир не развалится и новая холодная война не начнется», — приводит издание слова министра иностранных дел Китая Ван И.

Лидеры Франции, Сербии и Венгрии разделяют мнение политического деятеля, несмотря на различия с Китаем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Си Цзиньпин обсудит кризис на Украине на переговорах с Эммануэлем Макроном в Париже.