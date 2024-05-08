Это яд: курение при беременной может отнять годы жизни у ее ребенка

Чтобы вырастить здоровое дитя, нужно отказаться от вредных привычек не только на время вынашивания, но и задолго до зачатия.

Беременность — очень сложный и ответственный период. Чтобы ребенок родился здоровым, будущим мамам необходимо ограничить себя от влияния вредных для организма вещей задолго до зачатия, не говоря уже о самой беременности.

Тем не менее, некоторые пары пренебрегают этим, продолжая курить и употреблять спиртное даже во время вынашивания. Китайские и европейские медики пришли к неутешительным выводам — даже пассивное курение во время беременности отнимает у будущего ребенка до полугода жизни, а также ускоряет его старение. Об этом пишет сайт EADaily.

«Мы впервые измерили скорость старения среди людей, подвергавшихся действию пассивного курения во время внутриутробного развития. По сравнению с другими добровольцами, чьи матери не подвергались действию табачного дыма, биологический возраст этих пациентов был на 0,25−0,5 года выше, и при этом длина концевых участков их хромосом, отражающая скорость клеточного старения, была на 5% ниже нормы», — сообщает группа ученых под руководством профессора Пекинского союзного медицинского колледжа Чжэн Сяоин.

Всего в исследовании приняли участие 276 тысяч человек. Их также опросили о том, курили ли они в детстве или же никогда не притрагивались к табачным изделиям. Согласно результатам, курение в юном возрасте сокращает жизнь более, чем на два года, сильно повышая биологический возраст.

Хуже всех пришлось тем участникам исследования, которые сначала подвергались воздействию дыма, находясь в утробе матери, а впоследствии сами стали курильщиками — их биологический возраст превышает норму практически на три года.

Медики уверяют, что этот эксперимент лишний раз доказывает то, что борьба с первичным и вторичным курением является важнейшим элементом защиты для беременных женщин.

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