На рассмотрении: суд Аргентины занялся вопросом о депортации Чуркина на Украину

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 116 0

Начался судебный процесс по депортации россиянина Чуркина из Аргентины

На рассмотрении: суд Аргентины занялся вопросом о депортации Чуркина на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

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Адвокат мужчины уверяет, что обвинение весьма расплывчато.

В Аргентине начался судебный процесс по делу россиянина Игоря Чуркина. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Кристиан Рубилар.

«Началось рассмотрение дела. Сегодня мы подаем наши доказательства и указываем на особые обстоятельства — запрос на политическое убежище, начатый процесс получения гражданства, преследование на основании гражданства», — сказал Рубилар.

Он также сообщил, что сроки ожидания решения неизвестны. Они надеются на то, что Чуркину предоставят гражданство, тогда его не смогут депортировать. Запрос на его получения уже направлен в соответствующие органы.

Адвокат заявил, что на пути к правосудию его клиенту пришлось столкнуться с дискриминацией. Переводчик являлась уроженкой Украины, потому проявила к Чуркину максимальную неприязнь и отказалась делать свою работу. Рубилар подчеркнул, что на Украине ситуация окажется еще более патовой, ведь там ненавидеть Игоря будут все, а не одна женщина-переводчик.

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