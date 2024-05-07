Путин поручил вдвое увеличить МРОТ к 2030 году

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Выплаты должны расти опережающими темпами и достичь 35 тысяч рублей.

Путин поручил вдвое увеличить МРОТ к 2030 году

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен повышаться опережающими темпами и к 2030 году увеличиться вдвое, до 35 тысяч рублей. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития России».

«Обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тысяч рублей в месяц», — написано в документе.

О планах продолжить индексацию МРОТ и увеличить его к 2030 году до 35 тысяч рублей глава государства объявил в первых числах апреля. По словам Путина, МРОТ отразится на размере зарплат в бюджетной и социальной сферах. Развитие экономики страны нужно конвертировать в рост доходов россиян, подчеркнул президент.

В опубликованном 7 мая указе президента РФ Владимира Путина определены национальные цели развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Помимо прочего в документе содержится поручение обеспечить граждан России жильем площадью не меньше 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошла инаугурация Владимира Путина в Кремле.

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