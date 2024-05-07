Историческое событие. Как прошла инаугурация Путина в Кремле

Собралось сегодня в Кремле более двух с половиной тысяч гостей. Впервые на церемонии среди приглашенных присутствовали главы новых регионов, а также отличившиеся бойцы СВО.

На месте работали и несколько съемочных групп «Известий». Николай Иванов увидел детали, которые не вошли в трансляцию.

На выходе из рабочего кабинета Владимир Путин задерживается возле картин буквально на секунды. Словно настраивается перед историческим моментом.

Садится в обновленный Aurus Senat — это ноу-хау инаугурации. У Большого Кремлевского дворца Путина встречает комендант Кремля.

Парадная лестница, за ними — орденские залы: Георгиевский, Александровский, Андреевский. Именно здесь Путин приносит присягу — 33 слова на особом экземпляре Конституции, переплет изготовлен из тончайшей кожи красного варана, серебряный герб, золотое тиснение.

После присяги Путин обращается к гостям — и ко всем россиянам. Текст президент писал лично, он благодарит за сделанный выбор: его кандидатуру поддержали более 87% россиян, такое единение особенно нужно в это время.

«Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный рубежный период. Станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, а это прежде всего народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти. Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми. Повышать благосостояние качества жизни российских семей», — сказал он.

Важная деталь — на инаугурации 2000 года Путин сказал: «Президент — это тот человек, который отвечает за все происходящее в стране». Эти слова лейтмотивом проходят через годы, в инаугурационной речи — самая суть политики России, внутренней и внешней.

«Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. Это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру. Повторю, разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен, но не с позиции силы, без всякого высокомерия чванства и собственной степени исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга», — указал Путин.

Андреевский зал — удивительное место, именно здесь в XIX веке короновали трех императоров: Александра II, Александра III и Николая II. С 2000 года здесь приносят присягу президенты, связь времен — это то, что Россия не теряла никогда.

«Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину. Знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом, и создали мировую державу, наше Отечество. Добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня. Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем. Проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы — единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим», — подчеркнул Путин.

Из Большого Кремлевского дворца Путин выходит на Соборную площадь. Принимает парад президентского полка.

Гости выходили из залов Кремля через малахитовое фойе, здесь даже возникла небольшая пробка. Приглашенных — больше 2,5 тысячи.

Федеральные министры, представители обеих палат парламента, общественные деятели, спортсмены. Знаменитый актер, приявший российской гражданство, Стивен Сигал, тоже здесь.

И впервые — одаренные дети, воспитанницы Академии Художественной Гимнастики «Небесная грация». Вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой.

«Это наши маленькие звездочки, которые, я вас уверяю, будут показывать результаты. Такой академии, как в Сочи, в мире нет», — сказала она.

Символично: речь Путина и церемонию в Кремле мировые СМИ транслировали в прямом эфире. Все понимают значение этих минут.