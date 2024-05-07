Суд арестовал главу центра анализа и оценки техногенного воздействия Новикова

Преображенский суд Москвы арестовал бывшего главу центра анализа и оценки техногенного воздействия Владислава Новикова. Его обвиняют в злоупотреблении своими полномочиями во время выполнения государственного контракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. Об этом стало известно из материалов в карточке суда.

Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах отметил, что вместе с Новиковым арестовали его заместителя и друга.

«Ущерб от невыполнения этого контракта, по данным следователей, составляет пока около 370 миллионов рублей. Тяжкие последствия выразились в невыполнении целей и задач, предусмотренных государственным контрактом на создание ПТО УОНВОС», — сообщил источник агентства.

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