Суд арестовал главу центра анализа и оценки техногенного воздействия Новикова

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

Также под стражу взяли двух других фигурантов по этому делу.

Суд арестовал главу центра анализа и оценки техногенного воздействия Новикова

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Преображенский суд Москвы арестовал бывшего главу центра анализа и оценки техногенного воздействия Владислава Новикова. Его обвиняют в злоупотреблении своими полномочиями во время выполнения государственного контракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. Об этом стало известно из материалов в карточке суда.

Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах отметил, что вместе с Новиковым арестовали его заместителя и друга.

«Ущерб от невыполнения этого контракта, по данным следователей, составляет пока около 370 миллионов рублей. Тяжкие последствия выразились в невыполнении целей и задач, предусмотренных государственным контрактом на создание ПТО УОНВОС», — сообщил источник агентства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд Аргентины занялся вопросом о депортации Чуркина на Украину.

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