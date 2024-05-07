«Кустиков на лям»: рыжий из «Иванушек» оценил цены в Сочи

Артист назвал город самым дорогим в мире.

Вокалист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился в личном блоге в сети ценами на растения в Сочи.

На вечерней прогулке по городу артист решил изучить стоимость растущего вдоль дороги бамбука. Он был шокирован, какие огромные суммы затрачены на, по сути, «бесполезные покупки».

«Цена одного кустарника, я тоже офигел, 5400. 5400, ребята. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, тут кустиков на лям. Месторасположение не скажу. Все мое», — прокомментировал видео певец.

Григорьев-Апполонов назвал Сочи самым дорогим городом мира, еще раз удивившись стоимости озеленения.

«Может, это распродажа бамбука?»;

«За прогулку платить не надо там, где лакшери — бамбук?»;

«А что такой дорогой? Может, его курят?» — шутят пользователи в комментариях.

В конце ролика Андрей с улыбкой пригласил всех в Сочи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Иванушек International» преследуют неудачи перед юбилеем.