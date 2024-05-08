Под Авдеевкой нашли потайное помещение с иностранным оружием

Благодаря совместной работе УФСБ России по ДНР и органов контрразведки Центрального военного округа в пригороде Авдеевки был обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением.

Специалисты обезвредили гранаты и осмотрели потайное помещение. Там удалось найти один американский ПТРК FGM-148 Javelin, два швейцарских ручных противотанковых гранатометов РПГ Sakrat, 28 осколочных гранатометных ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета РПО-А и 800 патронов калибра 7,62×54.

Контрразведка продолжает оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населенных пунктов ДНР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники зачищают окрестности Часова Яра от боевиков ВСУ.