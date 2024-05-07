До полного взятия города под контроль ВС РФ осталось совсем немного.

Бойцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии российской армии уничтожают боевиков ВСУ в окрестностях Часова Яра. Видео работы десантников появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как российские военные с помощью дронов выслеживают противника в городской застройке и метко сбрасывают на него взрывчатку. У боевиков практически не остается шансов добежать до спасительного укрытия.

До полного взятия Часова Яра под контроль российским войскам осталось совсем немного. Это признают и в Киеве. Замглавы украинской разведки Вадим Скибицкий в интервью The Economist на днях признал, что удержать город ВСУ не смогут.

По словам Скибицкого, российская армия сейчас действует, «как единый организм, с четким планом и под единым командованием». И это станет одним из ключевых факторов, почему Часов Яр ждет тот же сценарий, что развивался в Артемовске и Авдеевке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы совершили прорыв под Часовым Яром.