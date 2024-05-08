Солнце приближается к пику своего магнитного цикла

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 46 0

Нынешняя ситуация может угрожать Земле.

Солнце приближается к пику своего магнитного цикла

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Одно из самых мощных событий на Солнце за последние несколько лет заметили ученые в ходе наблюдения за активностями небесного светила. Вспышки приводят к выбросу плазмы вещества Красного карлика в пространство Вселенной, что оказывает влияние на солнечный ветер, который, в том числе взаимодействует с магнитным полем Земли. Об этом рассказала физик-экспериментатор Татьяна Андрухова агентству «Амител».

В результате активностей на светиле и возникают магнитные бури. Их мощность определяется от силы потоков солнечного ветра. Они и воздействуют на Землю.

Пока что нельзя утверждать на 100% влияют ли магнитные бури на состояние человека, но сейчас Солнце находится на пути к своему максимальному магнитному циклу. Это может сопровождаться угрозами для нашей планеты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как пережить мощные магнитные бури.

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