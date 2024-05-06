«Неприятная полоса может затянуться»: как пережить мощные магнитные бури

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 39 0

Терапевт Спахов: магнитные бури окажут сильное воздействие на людей

«Неприятная полоса может затянуться»: как пережить мощные магнитные бури

Фото: www.globallookpress.com / NASA

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ожидается, что сильные возмущения на Солнце, оказывающие воздействие на Землю, продлятся несколько дней.

Суммарная продолжительность магнитных бурь может увеличиться в ближайшее время. К вечеру вторника, 7 мая, она составит 30 часов из-за погружения Земли в солнечную плазму, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Эксперты обнаружили, что взрывы на Солнце достигаются максимальных уровней.

«Консолидированный геомагнитный прогноз на текущий момент предсказывает почти непрерывные магнитные бури и геомагнитные возмущение в течение всего понедельника и вторника», — говорится в сообщении.

Пиковые значения бурь ожидаются на умеренном уровне, так как сила удара по Земле будет не прямой, а по касательной. Однако специалисты не исключают, что показатели могут возрасти до сильного уровня и максимального.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов рассказал aif.ru, что даже умеренные магнитные бури чувствительны для многих людей и будут действовать довольно продолжительно.

«Учитывая, что организм метеочувствительных людей нередко начинает предчувствовать бурю за 1-2 суток, и потом еще порой испытывает ее последствия 1-2 дня, то эта неприятная полоса может затянуться», — отметил терапевт.

Он порекомендовал людям с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями строже следить за своим состоянием и не забывать принимать лекарственные препараты, если они назначены.

Константин Спахов подчеркнул, что в это время необходимо не допустить развития гипертонического криза, предвестниками которого являются головокружение, мушки или искры перед глазами. Запущенные симптомы — тошнота и рвота.

По словам Спахова, если давление не снижается после 20-30 минут с момента использования лекарства, то следует вызвать скорую.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что за сутки на Солнце произошли две магнитные бури.

+7° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:59
Борьба за «умы и сердца»: США активизировали работу по смене Владимира Зеленского
11:49
На Украине заявили о повреждениях на объектах энергетики в Сумах и Харькове
11:32
«Неприятная полоса может затянуться»: как пережить мощные магнитные бури
11:13
«Лучший подарок»: Прилучный раскрыл свое отношение к беременности жены
11:06
МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Руслана Хомчака
11:00
«Утонченная и ослепительная»: Мадонна дала масштабный концерт на пляже Рио-де-Жанейро

Сейчас читают

Китай намерен завоевать Европу без боя: к визиту Си Цзиньпина
Самбурская честно о таланте и карьере через постель: «Так а чем еще, девочки?»
Лишь 33 слова: как будет проходить процедура инаугурации президента РФ 2024
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео