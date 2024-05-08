Западные СМИ сообщили о пострадавших военных НАТО во время прыжков с парашютами

Их доставили в больницы с разными травмами. Угрожает ли что-то их жизни?

Больше десяти военных пострадали во время учений НАТО в Швеции в результате прыжков с парашютами. Об этом передает газета Aftonbladet.

«Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response… Девять человек были эвакуированы вертолетом», — указывается в публикации.

Инцидент произошел в населенном пункте Скиллингарид в провинции Смоланд. Уточняется, что среди пострадавших военные из Соединенных Штатов, Венгрии и Италии. У них переломы и раны, но опасных для жизни травм нет. Все они доставлены в больницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла истинную причину крупных военных мероприятий НАТО. По мнению дипломата, страны блока начали подготовку к «потенциальному конфликту» с Россией. Альянс активно дезинформирует западное общество и пытается отвлечь внимание от своих собственных действий, добавила Захарова.