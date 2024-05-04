Захарова раскрыла истинную причину крупных учений НАТО

Чего пытается добиться Североатлантический альянс?

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны НАТО начали подготовку к «потенциальному конфликту» с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прямо сейчас у границ России проходят крупнейшие со времен „холодной войны“ учения НАТО Steadfast Defender. По их сценарию с задействованием всех инструментов, в том числе гибридных, и обычных вооружений отрабатываются коалиционные действия против России. Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к „потенциальному конфликту“ с нами», — отметила дипломат.

Она также добавила, что сам альянс активно занимается тем, чтобы дезинформировать западное общество и отвлечь внимание от своих собственных действий.

Захарова подчеркнула, что НАТО активно принимает участие против России в ходе конфликта на Украине. Они не только финансируют Незалежную, поставляя вооружение, но и предоставляют ей разведывательные данные.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова отреагировала на заявления Жозепа Борреля о прекращении поставок Украине оружия от западных стран.