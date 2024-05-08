«Постепенно увеличивать нагрузки»: важные аспекты восстановления после инфаркта

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 18 0

Эксперт Концедайло: после инфаркта необходимо 120 минут ходьбы в неделю

«Постепенно увеличивать нагрузки»: важные аспекты восстановления после инфаркта

Фото: Афонина Елена / ТАСС

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Препараты против образования тромбов придется пить всю жизнь.

Правила поддержания здоровья, после перенесенного инфаркта, рассказала Газета.ру врач-кардиолог Полина Концедайло.

Физическая активность является неоспоримо важной для людей, которые восстанавливаются после этого заболевания. Не следует сразу бежать марафон, но ходить около 120 минут в неделю придется всем, кто хочет восстановиться и жить полноценно.

Специалист также рекомендует наращивать количество нагрузки. Первый месяц необходимо соблюдать покой, а дальше, учитывая тяжесть своего состояния, наращивать интенсивность занятий. Помимо домашних тренировок, можно прибегнуть к реабилитации со специалистом.

Неоспоримо важным аспектом является питание и отказ от вредных привычек. Людям, которые перенесли инфаркт, нельзя курить и употреблять излишнее количество жиров и простых углеводов.

Запрещено самовольное изменение препаратов, назначенных лечащим врачом или их замена без его консультации.

«Лекарства для предотвращения образования тромбов после инфаркта миокарда необходимо принимать пожизненно, а для снижения уровня холестерина — неопределенно долго», — рассказала Концедайло.

Кардиолог объяснила, что не получится поддержать нормальный уровень холестерина в организме на одних диетах и спорте. Таблетки, наблюдение врача и постоянное измерение артериального давления жизненно необходимы для людей, которые перенесли инфаркт.

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