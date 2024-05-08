ФСБ рассекретила документы о преступлениях гитлеровцев против жителей Донбасса

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 11 0

Их представят в донецком музее Великой Отечественной войны.

Фото, видео: УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

УФСБ России по ДНР рассекретила и передала в донецкий музей Великой Отечественной войны (ВОВ) документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941–1942 годах.

Перед празднованием Дня Победы, в рамках проекта «Без срока давности», в фонд музея были переданы рассекреченные документы из архива КГБ. В них содержатся сведения о многотысячных жертвах фашистского террора на территории современной ДНР.

Предоставленные в музей материалы будут использованы для признания факта геноцида, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны в данном регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ рассекретила показания адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР. Фюрер, как отмечается, видел возможность для Германии в том, чтобы договориться с англо-американцами о «совместном уничтожении большевизма».

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:31
В Грузии сообщили о готовящихся беспорядках с участием украинцев
20:29
ФСБ рассекретила документы о преступлениях гитлеровцев против жителей Донбасса
20:17
Врезавшегося в Троицкий мост в Петербурге лихача задержали в Москве
20:05
Майская вьюга. Москва попала в «арктический мешок»
20:03
Токаев поздравил Путина со вступлением в должность
19:49
Демонстрацию георгиевских лент запретили в Берлине

Сейчас читают

В Госдуме объяснили повышение Китаем тарифов на поставки товаров в Россию
Певец SHAMAN представил свою версию песни «Черный ворон» ко Дню Победы
Психика посылает сигналы SOS: как вернуть мотивацию
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео