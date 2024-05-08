Казахстан будет проверять граждан Узбекистана на запрет въезда в Россию

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 32 0

Соглашение Москвы и Астаны работает в двустороннем порядке.

Казахстан будет проверять граждан Узбекистана на запрет въезда в Россию

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

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Граждане Узбекистана отныне не смогут так просто въехать в Казахстан — для того, чтобы попасть в страну, им нужно проверить наличие штрафов или правонарушений в России из-за наличия двустороннего соглашения Москвы и Астаны. Об этом сообщил МИД Узбекистана в своем Telegram-канале.

«В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам, казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов», — говорится в сообщении.

Если казахские органы власти обнаружат неоплаченные штрафы в период пребывания гражданина Узбекистана в России, то они рассмотрят решение о недопуске его в страну или запрете на выезд из нее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД разъяснили правила пребывания граждан Украины на территории России.

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