В МВД разъяснили правила пребывания граждан Украины на территории России

Понадобятся ли им разрешительные документы для работы?

Граждане Украины могут и далее находиться в России без ограничения срока пребывания, а также работать без разрешительных документов после прохождения дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования. Об этом сообщили в пресс-службе российского МВД.

После прохождения этих процедур территориальные органы МВД будут выдавать им «зеленую карту». Это документ, оформленный на бланке установленного образца.

Тех из них, кто обратится за получением карты с нарушением установленного законом срока, не будут депортировать из страны до 31 декабря 2024-го или сокращать им срок временного пребывания. Однако этот порядок не распространяется на граждан, освободившихся из мест лишения свободы, создающих угрозу государственной или общественной безопасности, представивших подложные документы или сообщивших ложные сведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России планируют ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов из страны. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

В пояснительной записке говорится, что инициатива подразумевает сокращение срока временного пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года, а также контроль за их пребыванием на территории страны.