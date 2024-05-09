Швейцария продолжает экспорт товаров в Россию вопреки санкциям Запада

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

RTS: Швейцария продолжает экспорт товаров в Россию

Швейцария продолжает экспорт товаров в Россию вопреки санкциям Запада

Фото: www.globallookpress.com / Günter Lenz

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Зачем страна нарушает рестрикции, которые сама и ввела?

Швейцария продолжает поставлять товары в Россию, несмотря на тяжелые отношения и санкции Запада. Об этом сообщил телеканал RTS.

«Швейцарская промышленность продолжает экспортировать товары в Россию. Доходы швейцарских транснациональных корпораций почти такие же высокие, как и до конфликта», — заявили в публикации.

Телеканал отметил, что Швейцария экспортировала товаров в Россию на сумму более двух с половиной миллиардов франков. Это примерно 200 миллиардов рублей.

Крупнейшие поставки были совершены в сфере фармакологии. Эту категорию товаров не включили в санкционные пакеты из-за гуманитарных соображений.

При этом сумма экспорта не включает в себя товары, которые швейцарские фирмы производят на территории России. Например, компании Nestle, JTI, Lacoste и Vevey не покинули рынок РФ, несмотря на санкции.

«На данный момент только товары военного назначения, двойного назначения или предметы роскоши находятся под санкциями и поэтому запрещены к экспорту в Россию», — написали в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Швейцария разблокировала свыше 300 миллионов долларов активов России.

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