Швейцария продолжает экспорт товаров в Россию вопреки санкциям Запада

Зачем страна нарушает рестрикции, которые сама и ввела?

Швейцария продолжает поставлять товары в Россию, несмотря на тяжелые отношения и санкции Запада. Об этом сообщил телеканал RTS.

«Швейцарская промышленность продолжает экспортировать товары в Россию. Доходы швейцарских транснациональных корпораций почти такие же высокие, как и до конфликта», — заявили в публикации.

Телеканал отметил, что Швейцария экспортировала товаров в Россию на сумму более двух с половиной миллиардов франков. Это примерно 200 миллиардов рублей.

Крупнейшие поставки были совершены в сфере фармакологии. Эту категорию товаров не включили в санкционные пакеты из-за гуманитарных соображений.

При этом сумма экспорта не включает в себя товары, которые швейцарские фирмы производят на территории России. Например, компании Nestle, JTI, Lacoste и Vevey не покинули рынок РФ, несмотря на санкции.

«На данный момент только товары военного назначения, двойного назначения или предметы роскоши находятся под санкциями и поэтому запрещены к экспорту в Россию», — написали в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Швейцария разблокировала свыше 300 миллионов долларов активов России.