Путин и Пашинян согласовали вывод пограничников РФ из ряда областей Армении

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никола Пашинян в ходе встречи 8 мая в Москве согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда армянских областей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом МИЦ «Известия».

Песков напомнил, что осенью 2020 года Ереван попросил Москву разместить своих военных и пограничников в ряде регионов Армении.

«Армянская сторона сказала, что в связи с изменившимися условиями больше такой потребности нет. И поэтому было согласовано, взаимно согласовано, что из ряда регионов наши пограничники и военные выведены. Но они оставлены по просьбе армянской стороны на российско-турецкой и на российско-иранской границе», — сказал Песков.

Он также добавил, что российские пограничники останутся на границе Армении с Ираном и Турции, там они «продолжат выполнять свои функции». В целом, как отметил Песков, Путин и Пашинян на встрече обсуждали положительную динамику развития торгово-экономических отношений двух стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о рекордном объеме товарооборота России и Армении. Отношения между странами развиваются позитивно, указал глава государства.