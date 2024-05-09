Путин заявил о рекордном объеме товарооборота России и Армении

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Отношения между странами развиваются позитивно, указал он.

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ; 5-tv.ru

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Товарооборот России и Армении превысил семь миллиардов долларов — это рекордные цифры. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Товарооборот достиг более чем семь миллиардов долларов. Такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что двусторонние отношения Москвы и Еревана развиваются с положительной стороны. Для России в приоритете экономическое сотрудничество, добавил он.

Президент отметил рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС: с 2015 года торговля увеличилась в 14 раз. Путин также затронул тему безопасности в регионе, пообещав подробно о ней поговорить на полях ЕАЭС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армения объявила о прекращении финансирования деятельности ОДКБ.

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