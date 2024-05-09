Экс-главкома ВСУ Залужного официально назначили послом Украины в Британии
Соответствующий указ подписал президент Украины.
Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan
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Бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного официально назначили послом страны в Великобритании. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
«Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — отмечается в документе.
МИД Украины еще в начале марта сообщал о назначении экс-главкома ВСУ на данную должность. В тот момент Зеленский объяснил это решение личным желанием Залужного работать дипломатом.
Залужный был главнокомандующим ВСУ с 2021 года, Владимир Зеленский отправил его в отставку в начале февраля на фоне предполагаемых разногласий.
В украинском обществе есть мнение, что решение об отставке было стратегическим шагом Зеленского с целью устранения сильного политического соперника в его лице.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого могут поставить на смену Зеленскому.
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