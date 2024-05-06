«Никакой» человек: кого могут поставить на смену Зеленскому

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 20 0

Политолог Журавлев: на смену Зеленскому могут поставить «никакого» человека

«Никакой» человек: кого могут поставить на смену Зеленскому

Фото: www.globallookpress.com / Handout/Ukrainian Presidential

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Выборы на Украине не состоялись, однако сможет ли действующий глава страны удержать власть?

Президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского заканчивается 20 мая. Несмотря на то, что действующий президент Украины отменил выборы, которые должны были пройти в этом году, многие эксперты сомневаются в том, что политику удастся удержать власть.

Политолог Дмитрий Журавлев объяснил изданию Lenta.ru, что следующим президентом страны может стать «неизвестный» человек, которым заменят неугодного Зеленского.

«В голову сразу приходят бывший и действующий главы ВСУ. Но, может, на пост президента Украины выберут кого-то более незначительного, спокойного. Дело в том, что если Зеленского все же снимут, то сделают это только для того, чтобы списать на него все проблемы, а не назначить кого-то нового. Это уже не так важно», — рассказал эксперт.

По его словам, Украину ждет один из двух сценариев. Если западные покровители решат продолжать конфликт, то президентом, скорее всего, будет назначен бывший глава ВСУ Валерий Залужный. Если же Украина исчерпала себя в роли очередной марионетки, то ее следующим лидером может стать и вовсе никому неизвестный «никакой» человек — например, случайный депутат Рады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США активизировали работу по смене Владимира Зеленского.

+7° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
91.31
-0.38 98.47
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:04
«Никакой» человек: кого могут поставить на смену Зеленскому
20:50
Экс-председатель совета директоров «Норникеля» Филипьев найден мертвым в Москве
20:36
«Лист позора». Как в России будет работать открытый реестр неплательщиков алиментов
20:27
Си Цзиньпин заявил, что Китай не является стороной украинского конфликта
20:22
Ближе не только к сердцу: где россияне планируют провести летний отпуск
20:08
«Они этого не скрывают»: стала известна реальная цель отправки Иностранного легиона на Украину

Сейчас читают

Китай намерен завоевать Европу без боя: к визиту Си Цзиньпина
«Политический провал»: эксперт о первых потерях Иностранного легиона на Украине
Михаил Галустян похудел на 14 килограммов: «Даже не представлял!»
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео