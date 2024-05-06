«Никакой» человек: кого могут поставить на смену Зеленскому

Выборы на Украине не состоялись, однако сможет ли действующий глава страны удержать власть?

Президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского заканчивается 20 мая. Несмотря на то, что действующий президент Украины отменил выборы, которые должны были пройти в этом году, многие эксперты сомневаются в том, что политику удастся удержать власть.

Политолог Дмитрий Журавлев объяснил изданию Lenta.ru, что следующим президентом страны может стать «неизвестный» человек, которым заменят неугодного Зеленского.

«В голову сразу приходят бывший и действующий главы ВСУ. Но, может, на пост президента Украины выберут кого-то более незначительного, спокойного. Дело в том, что если Зеленского все же снимут, то сделают это только для того, чтобы списать на него все проблемы, а не назначить кого-то нового. Это уже не так важно», — рассказал эксперт.

По его словам, Украину ждет один из двух сценариев. Если западные покровители решат продолжать конфликт, то президентом, скорее всего, будет назначен бывший глава ВСУ Валерий Залужный. Если же Украина исчерпала себя в роли очередной марионетки, то ее следующим лидером может стать и вовсе никому неизвестный «никакой» человек — например, случайный депутат Рады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США активизировали работу по смене Владимира Зеленского.