Грузовик въехал в толпу протестующих в Ереване

«КАМАЗ» въехал в толпу протестующих на площади Республики в Ереване. Об этом сообщил портал News.am.

Жертв и раненых удалось избежать, уточнил архиепископ Баграт Галстанян. Грузовик ехал на небольшой скорости — это позволило людям вовремя отойти и избежать трагедии.

По данным портала Armeniatoday, участники акции окружили машину, пока полиция не забрала водителя. Местный СК уже сообщил о задержании мужчины по подозрению в умышленном совершении преступления.

Начальник полиции Армении Арам Ованнисян заявил, что мотивы водителя неизвестны, но в момент управления грузовиком он был пьян.

Ранее 5-tv.ru писал, что оппозиция в Армении запускает процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.