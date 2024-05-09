Грузовик въехал в толпу протестующих в Ереване
Водитель «КАМАЗа», как отмечается, был пьян.
Фото: Патрин Александр / ТАСС
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«КАМАЗ» въехал в толпу протестующих на площади Республики в Ереване. Об этом сообщил портал News.am.
Жертв и раненых удалось избежать, уточнил архиепископ Баграт Галстанян. Грузовик ехал на небольшой скорости — это позволило людям вовремя отойти и избежать трагедии.
По данным портала Armeniatoday, участники акции окружили машину, пока полиция не забрала водителя. Местный СК уже сообщил о задержании мужчины по подозрению в умышленном совершении преступления.
Начальник полиции Армении Арам Ованнисян заявил, что мотивы водителя неизвестны, но в момент управления грузовиком он был пьян.
Ранее 5-tv.ru писал, что оппозиция в Армении запускает процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.
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