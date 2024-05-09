В Армении сообщили о запуске процедуры импичмента Пашиняна

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

Тем временем в Ереване на Площади Республики проходит митинг сторонников оппозиции, туда пришли несколько тысяч человек.

В Армении сообщили о запуске процедуры импичмента Пашиняна

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Оппозиция в Армении запускает процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщил глава движения «Тавуш во имя родины», архиепископ Баграт.

«Первым шагом, который мы сделаем, будет выражение недоверия Николу Пашиняну в Национальном Собрании», — цитирует общественного деятеля издание News.am в Telegram-канале.

Прежде архиепископ Баграт призывал Пашиняна подать в отставку в течение часа. Тем временем в Ереване на Площади Республики проходит митинг сторонников оппозиции, туда пришли несколько тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что организаторы грузинских протестов намерены свергнуть действующую власть. В службе безопасности страны заявили, что действия провокаторов направлены на развал государственных структур.

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