В Армении сообщили о запуске процедуры импичмента Пашиняна
Тем временем в Ереване на Площади Республики проходит митинг сторонников оппозиции, туда пришли несколько тысяч человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
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Оппозиция в Армении запускает процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщил глава движения «Тавуш во имя родины», архиепископ Баграт.
«Первым шагом, который мы сделаем, будет выражение недоверия Николу Пашиняну в Национальном Собрании», — цитирует общественного деятеля издание News.am в Telegram-канале.
Прежде архиепископ Баграт призывал Пашиняна подать в отставку в течение часа. Тем временем в Ереване на Площади Республики проходит митинг сторонников оппозиции, туда пришли несколько тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что организаторы грузинских протестов намерены свергнуть действующую власть. В службе безопасности страны заявили, что действия провокаторов направлены на развал государственных структур.
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