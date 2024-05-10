Украинский дрон ударил по НПЗ в Калужской области

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 36 0

Известно, что пострадавших в результате атаки нет.

Украинский дрон ударил по НПЗ в Калужской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Дрон ВСУ ударил по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Калужской области. Об этом 5-tv.ru сообщили в ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба) администрации Дзержинского района.

Стало известно, что из-за удара по НПЗ произошло возгорание — в настоящий момент его ликвидируют. В результате атаки нет серьезных последствий или же пострадавших.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами. Также российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Анапой.

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