Украинский дрон ударил по НПЗ в Калужской области
Известно, что пострадавших в результате атаки нет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Дрон ВСУ ударил по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Калужской области. Об этом 5-tv.ru сообщили в ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба) администрации Дзержинского района.
Стало известно, что из-за удара по НПЗ произошло возгорание — в настоящий момент его ликвидируют. В результате атаки нет серьезных последствий или же пострадавших.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами. Также российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Анапой.
- 9 мая
- Глава Башкирии заявил об атаке беспилотника по промзоне в Салавате
- 9 мая
- ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Анапой
- 6 мая
- ВСУ ударили дронами по машинам под Белгородом: шесть человек погибли
- 3 мая
- Украинский беспилотник атаковал газозаправочную станцию в Белгородской области
- 2 мая
- Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Крымом
- 2 мая
- Силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов над регионами России
- 2 мая
- ВСУ пытались атаковать объект энергоинфраструктуры в Смоленской области
- 2 мая
- В Орловской области повреждена энергетическая инфраструктура из-за атаки БПЛА
- 1 мая
- Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских дронов над регионами России
- 1 мая
- Над Воронежской областью уничтожены два дрона самолетного типа
Читайте также
55%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?