Ни малейшей пользы: от какой пищи стремительно растет жир

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 28 0

Гастроэнтеролог Белева: фастфуд содержит большое количество вредных трансжиров

Ни малейшей пользы: от какой пищи стремительно растет жир

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Вредная еда не только портит фигуру, но и сильно вредит здоровью.

Миллионы людей по всему миру почти всю жизнь теряются в догадках, какие продукты могут помочь избавиться от лишних килограммов. Однако не все готовы смириться с тем, что залог стройной фигуры и здорового организма — исключение определенной еды из повседневного рациона.

От какой пищи следует отказаться ради привлекательного тела, рассказала «Известиям» гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева.

Безусловно, на первом месте стоит фастфуд. Эта еда содержит огромное количество трансжиров, которые уходят в «жировое депо», заметила специалист.

Речь идет о так называемом запасе жировых клеток, нужных организму на случай дефицита питания. При его нарушении жир начинает откладываться в избыточном количестве, из-за чего образуются некрасивые складки на теле и отложения вокруг внутренних органов.

«В фастфуде много добавок, усиливающих вкус. Человек привыкает к такой пище и обычную еду уже не воспринимает. Вкусовые рецепторы, которые находятся во рту, ожидают более сильных раздражителей», — добавила врач.

Особенно вредит и сладкая газировка — приторные напитки содержат сахар в избыточном количестве. В 100 миллилитрах может быть от шести до 12 ложек сахара, когда суточная норма значится около 25-30 граммов. Излишек, грубо говоря, тоже уходит в «депо».

Кроме того, вредят фигуре булочки, торты и конфеты, сырки и каши быстрого приготовления. Такие лакомства могут «похвастаться» целым букетом вредных компонентов — в них большие дозы сахара, усилители вкуса и «неправильные» жиры.

Постоянное употребление сладких продуктов приводит не только к лишним килограммам, но и к серьезным проблемам со здоровьем, ведь сладости активизируют инсулиновые рецепторы.

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