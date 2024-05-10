Врач рассказала, как разгрузить организм после майских праздников

Облегчить свое состояние после плотного застолья поможет несколько способов.

Во время майских праздников из-за активной нагрузки организма алкоголем, а также жирной и калорийной пищей наше здоровье подвергаются серьезному риску. Как правильно и безболезненно разгрузить организм после длинных выходных — рассказала изданию Газета.ру врач-эндокринолог Анжелла Толмасова.

Специалист напоминает, что здоровая печень уничтожает попавшие в организм токсины, но долгое время она не сможет проделывать подобные трюки при сверхнагрузке. В какой-то момент она все же «подавится» даже премиальным алкоголем. В итоге человек получит ожирение печени, которое легко может перейти в цирроз.

Поджелудочная железа имеет те же ферменты, что и печень, однако также хорошо восстанавливаться не может. При ее перегрузке могут развиться панкреатит, ожирение и диабет.

Как восстановить организм после майских праздников? Врач рекомендует отказаться от алкоголя и высокохолестериновой диеты в последующие несколько недель. Затем стоит увеличить объем физических нагрузок, а прием пищи разделить так — 50% овощей, 25% белковых компонентов вроде рыбы и мяса, а оставшуюся часть оставить под сложные углеводы.

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