Вопреки суевериям: Курбан Омаров показал свадебное платье Валерии

Бизнесмен, видимо, не верит в предрассудки.

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров показал в своем Telegram-канале свадебное платье, которое выбрала его молодая невеста Валерия.

Бизнесмен не стал делать интригу из предстоящей свадьбы и рассекретил, в каком наряде будет его любимая.

«Застукал за медитацией, причем обоих», — показал он кадр, на котором запечатлена его будущая супруга с собакой и свадебным платьем.

Видимо ни он, ни сама Валерия не верят в народные приметы. Однако суеверными оказались их поклонники, многих шокировало, что он уже увидел платье возлюбленной. Однако в комментариях были и защитники более современных взглядов, которые утверждали, что ничего плохого в этом нет. Некоторые и вовсе считают, что в итоге Валерия появится в ЗАГСе в другом платье.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Курбан Омаров снова станет отцом.

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