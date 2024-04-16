Ждут ребенка? Новое фото невесты Курбана Омарова взбудоражило поклонников

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 27 0

Невеста Курбана Омарова показалась с округлившимся животом

Ждут ребенка? Новое фото невесты Курбана Омарова взбудоражило поклонников

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Неужели предприниматель после развода с Ксенией Бородиной вновь станет отцом?

Бывший муж Ксении Бородиной — Курбан Омаров — в своем блоге опубликовал новое фото с невестой Валерией, у которой заметен округлившийся живот.

Совсем недавно бизнесмен и косметолог подали заявление в ЗАГС. Не исключено, чтобы ребенок успел родиться в официальном браке. Омаров не раз признавался, что мечтает еще об одном ребенке. У него есть уже двое детей от разных женщин: сын Омар от Аллы Воденко и дочь Теона от Бородиной.

У невесты Омарова подписчики заметили округлившийся животикУ невесты Омарова подписчики заметили округлившийся животик. Фото: Instagram* / zimamoscow

О беременности молодой возлюбленной бизнесмена ходят слухи уже не первый месяц. А сейчас Курбан будто специально положил конец слухам.

«Беременная, по-моему, эта красавица»;

«У Леры появился немного животик»;

«Чуть-чуть беременная»;

«Слегка прибавила, но ей к лицу» — гадают подписчики.

Роман бывшего мужа Бородиной с миловидной Валерией всплыл в 2022 году. Блондинка младше Курбанова почти на 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что бывший муж Бородиной Омаров подал заявление в ЗАГС.

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