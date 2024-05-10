«Масштабировать на всю страну»: кабмин сформирует новую модель оплаты труда бюджетников

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 16 0

Мишустин анонсировал формирование новой модели оплаты труда бюджетников

«Масштабировать на всю страну»: кабмин сформирует новую модель оплаты труда бюджетников

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Как она будет работать и в какие сроки реализована?

Правительство РФ сформирует новую модель оплаты труда бюджетников, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

«По поручению главы государства, предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. Сначала — в пилотных регионах. Затем — масштабировать ее на всю страну», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за свою работу. Он также отметил необходимость пересмотреть контрольные цифры приема в вузы. Это нужно для того чтобы выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом, отметил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мишустин озвучил основу работы правительства на следующие шесть лет. Он напомнил, что глава государства в своем послании Федеральному собранию озвучил ключевые приоритеты и программу социально-экономического развития, которую депутатскому корпусу предстоит реализовывать в сотрудничестве с Советом Федерации, Центробанком, руководителями регионов, институтами развития и общественными организациями.

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